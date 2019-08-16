كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث القوات العراقية: مهتمون بتأمين الحدود مع سوريا لمنع عناصر داعش من التسلل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد يحيي رسول، الناطق باسم القوات العراقية المشتركة، إن القوات العراقية تواصل مطاردة داعش في كل أنحاء البلاد.

وأضاف "رسول"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا مهتمون بتأمين الحدود مع سوريا لمنع عناصر داعش الإرهابي من التسلل، وننسق مع الجيش العربي السوري خاصة في الشريط الحدودي لمنع تسلل الإرهابيين من الجانبين عبر الحدود.

وتابع، أن هناك عمليات استباقية بالقرب من الشريط الحدودي السوري العراقي لعدم ترك الفرصة للإرهابيين للتسلل.

وأكد، أن المجال الجوي العراقي أصبح في يد القائد الأعلى لمنع الطائرات المسيرة.

