كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جانتس يتوعد حماس بالردع فور تشكيل حكومة "أزرق أبيض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، ثاني أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي بناء على نتائج الأخيرة، باستعادة "الردع" أمام حماس، حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وقال "جانتس": "يمكن للضعفاء مثل نتانياهو أمام حماس في غزة أن يجلبوا موجة من الرعب في الضفة، هذه موجة من العمليات لم تستطيع حكومة نتانياهو مع سموتريتش وريغف التعامل معها".

وأضاف: ستقوم حكومة "أزرق أبيض" التي سأقودها بتشكيل أقوى حكومة أمنية ضد العنف لاستعادة الردع.

وجاءت تصريحات غانتس، بعد عملية الدهس التي نفذها فلسطيني، اليوم الجمعة، وأدت إلى إصابة إسرائيليين أحدهم بحالة خطرة، فيما تتضارب الأنباء حول استشهاد منفذ العملية من عدمها.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بالفشل في التعامل مع التهديدات الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، والإخفاق في منع العمليات الفردية التي ينفذها فلسطينيون في الضفة والقدس.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقبلة، منتصف سبتمبر المقبل، وسط استقطاب حاد بين أحزاب اليمين وأحزاب الوسط واليسار في إسرائيل.