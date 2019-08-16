كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلين تفضل الخروج المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الحكومة الألمانية أنها ما زالت تفضل خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وأن الانسحاب دون التوصل إلى اتفاق لن يصب في مصلحة أي طرف.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، شتيفين زايبرت - خلال مؤتمر صحفي نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية مقتطفات منه اليوم الجمعة - "أن الأمر لن يصبح أسهل"، وذلك عند سؤاله ما إذا كان كل يوم يمر دون عقد مفاوضات بشأن هذا الصدد يزيد من خطر تحقيق "بريكست" دون التوصل لاتفاق.

كما أعلن زايبرت أنه من المقرر عقد اجتماع قريبًا بين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، غير أنه لم يشر إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في أن تحافظ بريطانيا على الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عن التكتل.