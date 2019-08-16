كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: لن نسمح لإيران بالالتفاف على عقوبات أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بريطانيا، أن إيران يجب أن تلتزم بالضمانات التي قدمتها بأن الناقلة “غريس 1” لن تذهب إلى سوريا، وأنها لن تسمح لإيران أو لأي شخص بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “علمنا أن حكومة جبل طارق تلقت ضمانات من إيران بأن “غريس 1″لن تذهب إلى سوريا. على إيران الالتزام بالضمانات التي قدمتها”.

وأضاف البيان: “لن نؤيد أو نسمح لإيران، أو لأي شخص، بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي الحيوية بشأن نظام استخدم أسلحة كيمياوية ضد شعبه”.

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وتابع : “لا توجد مقارنة أو علاقة بين احتجاز إيران غير المقبول وغير القانوني لسفن شحن تجارية أو مهاجمتها في مضيق هرمز، وتنفيذ حكومة جبل طارق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا”.

هذا وأفادت صحيفة “كرونيكل”، الصادرة في جبل طارق، الخميس، أن سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية المحتجزة على الرغم من طلب أميركي سابق بمصادرتها.

وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن قرار المحكمة العليا في جبل طارق بإطلاق الناقلة.