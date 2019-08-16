كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات بين وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسط توترات تجارية وتاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن كبار الدبلوماسيين في كوريا الجنوبية واليابان يخططون للقاء نظيرهم الصيني في بكين الأسبوع المقبل وسط تصاعد التوتر في التجارة والتاريخ.

وأوضحت الوزارة فى سيول، أنّ وزراء الخارجية كانج كيونج وها من كوريا الجنوبية، وتارو كونو من اليابان، ووانج ويي من الصين سيجتمعون من الثلاثاء إلى الخميس. وكان آخر تجمع من هذا القبيل منذ ثلاث سنوات.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّه من المتوقع أن يجتمع كانغ وكونو بشكل منفصل على هامش الحدث، للمرة الأولى منذ حث رئيس كوريا الجنوبية مون جاي في يوم الخميس على الحوار لإصلاح العلاقات، وقالت الوزارة إن المحادثات الثنائية لم تنته بعد.

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ويمكن القول إن العلاقات بين الجارين في أدنى مستوياتها منذ تطبيع علاقتهما في عام 1965، بسبب نزاع ساخن بشأن قضية السخرة في كوريا الجنوبية أثناء الحرب العالمية الثانية والتي امتدت إلى نزاع تجاري مؤلم.

وفي خطاب بمناسبة استقلال كوريا عن حكم اليابان 1910-1945، قلل مون من خطابه الصارم الأخير بشأن اليابان، قائلاً، إن سيول "ستتكاتف" بكل سرور "إذا اختارت طوكيو الحوار والتعاون.

وفي الاجتماع، من المتوقع أن يستعد الوزراء لقمة مقررة في وقت لاحق من هذا العام.