كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يقدم 7 ملايين يورو لبرنامج الغذاء العالمي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الاتحاد الأوروبي، 7 ملايين يورو لبرنامج الغذاء العالمي في السودان لتمكينه من مواجهة الطوارئ.

ونقل موقع (سودان تريبيون) المستقل عن بيان صادر عن برنامج الغذاء العالمى “ان المساهمة الحالية تضاف إلى 6 ملايين يورو كان البرنامج تلقاها في العام 2018”.

وأضاف أن البرنامج “سيدعم التمويل المقدم من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) عمليات الطوارئ في السودان”.

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ويدعم التمويل كذلك الأنشطة الحيوية التي تشمل المساعدات الغذائية للأمهات والأطفال في المناطق النائية حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي مكملات غذائية لمعالجة سوء التغذية ومنع حدوثه علاوة على جلسات التوعية الغذائية.

كما ستدعم المنحة، وفقا للبيان، مشروع التحويلات النقدية للفئات المستضعفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من خلال توفير المساعدات لنحو 600 ألف شخص من النازحين داخليا واللاجئين في ولايتي شمال وجنوب دارفور.

ويؤثر سوء التغذية على نحو 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة في كل أنحاء السودان، وفقا لتقارير أممية.