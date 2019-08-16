كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد عملية دهس بالضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت وزارة الصحة، في تصريح أرسلته لـ"العين الإخبارية"، إنه تم إبلاغها من الارتباط المدني الفلسطيني "باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب عتصيون، جنوب بيت لحم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، إصابة إسرائيليين اثنين بعد دهسهما من قبل فلسطيني قرب مستوطنات "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.

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وأشار إلى أنه تم "تحييد" المهاجم الذي أطلق عليه جنود إسرائيليون النار.

وتظهر مشاهد الحادث انقلاب سيارة المهاجم قرب موقف للحافلات الإسرائيلية.

ولم تتضح هوية المهاجم ولكن مصادر إسرائيلية قالت إنه من منطقة بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية، وقد شهدت منطقة الحادث في الماضي العديد من الهجمات الفلسطينية.