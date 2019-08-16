معطيات رسمية تكشف تراجع حقينة السدود بـ5 مليون متر مكعب بأقاليم الشمال

كشفت معطيات جديدة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن حقيقنة السدود التابعة لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، عرفت تراجعا وفق ما تم تسجيله إلى غاية 15 غشت الجاري، مشيرة إلى أن نسبة الملء بلغت حوالي 57.19 في المائة.

وأوضح تقرير أعده قطاع الماء التابع للوزارة بأن المخزون المائي للسدود الواقعة فوق تراب جهة طنجة -تطوان -الحسيمة بلغ 764 مليون متر مكعب، مقابل 769 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع يقدر بـ5 مليون متر مكعب.

وذكر التقرير أن سد وادي المخازن بإقليم العرائش، أكبر سدود الجهة، سجل نسبة ملء وصلت إلى 86 في المائة مقابل 81.1 في المائة العام الماضي، أي أن حجم المخزون المائي ناهز 578.9 مليون متر مكعب، مقابل 546 مليون متر مكعب في اليوم نفسه من العام الماضي.

كما ناهزت حقينة سد 9 أبريل بعمالة طنجة –أصيلة 94.5 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 31.5 في المائة، مقابل 130.5 مليون متر مكعب ومعدل ملء في حدود 43.5 في المائة خلال العام الماضي، فيما سجل سد أسمير بإقليم تطوان نسبة ملء تصل إلى 55.3 في المائة، أي بمخزون مائي بلغ 21.6 مليون متر مكعب، مقابل 24.5 مليون متر مكعب و62.5 في المائة العام الماضي.

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وبلغ المخزون المائي لسد مولاي الحسن بن المهدي 19.7 مليون متر مكعب (68.4 في المائة)، مقابل 16.5 مليون متر مكعب العام الماضي (57.4 في المائة).

أما بالنسبة لسد طنجة المتوسط بإقليم الفحص أنجرة، فقد بلغت حقينته 15.7 مليون متر مكعب (71.5في المائة)، مقابل 20.5 مليون متر مكعب (92.9 في المئة) العام الماضي، وسد ابن بطوطة 12.5 مليون متر مكعب (42.8 بالمئة) مقابل 81.6 في المائة العام الماضي.

وبلغت حقينة سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة 6.7 مليون متر مكعب (56.8 في المائة مقابل 21.2 في المائة)، وسد النخلة بإقليم تطوان 1.58 مليون متر مكعب (37.5 في المائة) مقابل 53.5 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص سد الجمعة بإقليم الحسيمة، فقد سجل حقينة بـ1.3 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 25.7 في المائة، مقابل 2.5 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية (49.5 في المائة)، بينما امتلأ سد مولاي بوشتى بإقليم شفشاون بنسبة 96.7 في المائة، لتبلغ حقينته الإجمالية 11.8مليون متر مكعب.