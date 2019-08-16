إصابة هازارد تثير قلق ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن آخر التطورات المتعلقة بإصابة نجمع البلجيكي، إيدين هازارد.

وقال الموقع الرسمي لريال مدريد، إن هازارد خضع لفحوصات طبية، والتي أثبتت تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني في انتظار آخر التطورات بشأن حالته.

وذكرت صحيفة ماركا أن هازارد سيغيب عن مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو، فيما نوهت نظيرتها سبورت، أن غياب اللاعب قد يتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو، غدًا السبت، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

يذكر أن إيدين هازارد انضم إلى ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من تشيلسي، في صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو.