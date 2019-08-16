تونس: رحيل مدير مهرجان "أيام قرطاج" إثر سكتة قلبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غيّب الموت اليوم، الجمعة، مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، نجيب عياد، عن السّاحة الثّقافيّة في تونس، إثر أزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 66 عام، قبل شهرين من إتمام التّحضيرات للمهرجان في دورته الـ72.

ونعت وزارة الثقافة التونسية عيّاد الذي أثرى الساحة السينمائية برصيد زاخر من الأفلام الطويلة والقصيرة، واعتبرت أنّه غادر الساحة الثقافية التونسية في أوج عطائه، وهو الذي تم تعيينه للمرة الثالثة مديرا للمهرجان العريق المقرر عقده في نسخته الجديدة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويعتبر عيّاد من أهم أعمدة السينما التونسية، وخاض معارك عديدة من أجل الحفاظ على خصوصية مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" ذي السمة النضالية، والذي يعمل على التوازن بين بلدان ضفتي جنوب البحر المتوسط الشمالية والجنوبية، وعمق القارات الثلاثة؛ إفريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية.

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كما راهن عياد أيضًا على دعم الرصيد السينمائي بأفلام ذات قيمة فنية متميزة، من أجل إعلاء راية السينما التونسية عاليا ودعم تألقها في الخارج. وفي آذار/ مارس الماضي، تسلم عياد درع تكريم السينما التونسية، خلال افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وولد عياد في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1953 بمدينة قصر هلال التابعة لمحافظة المنستير شرقي البلاد.

وقد أنتج الراحل عددا من الأفلام القصيرة والطويلة، والعديد من الأعمال التلفزيونية منها "أوديسه" و"ملائكة الشيطان"، كما عمل ناقدا سينمائيا منتصف سبعينيات القرن الماضي وبداية الثمانينيات.