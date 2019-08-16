لصحّتكم: لا تشاهدوا حلقات مسلسلاتكم دفعةً واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير حديث أنّ متابعة حلقات برامج التّلفزيون أو المسلسلات بشكل مكثّف وعلى مدى ساعات مستمرّة، من شأنها أن تؤثّر على الدّماغ بطريقة تشبه تأثير المقامرة!

وأوضح التّقرير الّذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ الجلوس أمام الشاشة ساعات طويلة يخلق "بيئة غير صحية"، وقد يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى العزلة الاجتماعية وتناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة التمارين الرياضية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن الباحثة فانيسا تشالمرز.

كذلك بيّنت تشالمرز أنّ المشاهدين الّذين يتابعون المسلسل على فترة طويلة ومستمرة غالبًا ما يتعرّضون لنقص النّوم المستمرّ والّذي يؤثّر على العقل بطريقة سلبيّة، ويسبّب تباطؤ العمليّات التّفكيريّة.

فيما أكّد طبيب الأعصاب راندال رايت، أن الرّغبة الّتي تدفع الإنسان لمشاهدة الحلقات الواحدة تلو الأخرى لها تأثير على الدماغ مماثل للمقامرة.

فيما قالت تشالمرز أنّ مشاهدة البرامج التلفزيونية بشكل مكثّف يساهم في زيادة الشّعور بعدم الرضا عند التوقف عن المشاهدة بعد مرور خمس حلقات، مقابل زيادة مطّردة في الرغبة بالاستمرار.

وأوضح الدكتور رايت، بحسب "ديلي ميل"، أنّ قضاء وقت طويل في مشاهدة المسلسلات باستمرار، يؤدّي لاكتساب عادات غير صحيّة، وأنّ الخطورة تكمن في انعدام ممارسة الرياضة بالتوازي مع المشاهدة، وزيادة الخمول، وهو ما يسبب البدانة بالإضافة لتناول العديد من الوجبات غير الصّحية.

(pixabay)

وأضاف طبيب الأعصاب أنّ المشاهدة الطويلة المستمرة تخلق حالة من العزلة للإنسان وهو ما قد يؤدّي به للاكتئاب، مشدّدًا على أهميّة موازنة الوقت بين المشاهدة والنشاطات الاجتماعية.

ونصح الباحثان بالابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة والدّسمة والتي تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية أثناء مشاهدة المسلسلات، إذ أظهرت دراسات عديدة أنّ تناول الأطعمة غير الصحية أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

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كذلك، فقد نشرت دراسة قبل نحو شهرين أكّدت أنّ الوقوف أثناء مشاهدة حلقات مسلسلك دفعة واحدة قد تساهم في المساعدة على تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة التي يمكن أن يسببها الجلوس لفترات طويلة.

(pixabay)

كذلك فقد أظهرت دراسة أجراها الباحثون في المعهد الوطني للسرطان في ميشيغن، نُشرت عام 2015، أن مشاهدة البرامج التلفزيونية بشكل مكثف تساهم في رفع نسب الإصابة بثمانية أمراض تسبب الوفاة، بينها السرطان وأمراض الكبد والشلل الرعاشي بالإضافة خطر الإصابة بمرض السكري والإنفلونزا والالتهاب الرئوي وأمراض الشلل الرعاشي والكبد.

نصائح لتجنّب هذه الأخطار:

أوّلًا، تحديد وقت للنّوم وعدم التّضحية به من أجل مشاهدة المسلسلات، إذ يمكن أن يؤثر نقص النوم (البالغون يحتاجون لما يتراوح بين 7 إلى 9 ساعات كلّ ليلة) على الذاكرة والحالة النفسية والجهاز المناعي وصحة القلب وتوازن الهرمونات؛

ثانيًا، عدم التّقليل من أولوية القيام بتمرينات رياضية، إذ أظهرت الأبحاث الحديثة أن الدماغ يمكنه توليد خلايا واتصالات جديدة من خلال عملية تُعرف بتجديد الخلايا العصبية، وتعتبر التمرينات الرياضية عنصرا أساسيا فيها؛

(pixabay)

ثالثًا، تحويل مشاهدة البرامج إلى نشاط اجتماعي، فلا ضير من دعوة الأصدقاء لمتابعة المسلسل، إذ أنّ قضاء ساعات مستمرة وحيدًا أمام التّلفاز تساهم في زيادة ميلك للاكتئاب؛

رابعًا، استبدال الأكل الضّار والوجبات السّريعة بوجبات خفيفة ذكية وصحيّة وتعتمد في أساسها على الحبوب والخضروات أو الفاكهة، بالإضافة للابتعاد عن الأطعمة المالحة والدسمة.