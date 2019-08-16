- 1/2
- 2/2
رويترزالجمعة 2019/8/16 07:28 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من حركة طالبان - أرشيفية
قال مصدران من حركة طالبان، الجمعة، إن شقيق زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين القتلى، في حادث تفجير مسجد بجنوب غرب باكستان.
وأكد أحد المصدرين، حسب وكالة رويترز، أن حفيظ أحمد الله هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة.
وفي وقت سابق اليوم، قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 20 في انفجار استهدف مسجدا على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.
وأكد عبدالرزاق تشميا، قائد شرطة كويتا، أن "الانفجار نفذ بقنبلة موقوتة زرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص لإمام المسجد".
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب، حيث ينشط عناصر وجماعات إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شقيق زعيم "طالبان" الأفغانية في تفجير مسجد بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.