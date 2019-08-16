مقتل شقيق زعيم "طالبان" الأفغانية في تفجير مسجد بباكستان

قال مصدران من حركة طالبان، الجمعة، إن شقيق زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين القتلى، في حادث تفجير مسجد بجنوب غرب باكستان.

وأكد أحد المصدرين، حسب وكالة رويترز، أن حفيظ أحمد الله هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة.

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 20 في انفجار استهدف مسجدا على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

وأكد عبدالرزاق تشميا، قائد شرطة كويتا، أن "الانفجار نفذ بقنبلة موقوتة زرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص لإمام المسجد".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب، حيث ينشط عناصر وجماعات إرهابية.