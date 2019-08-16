المدينة المزدحمة التي لا تنام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كيف لك ألا تصدق أن فوق تلك المدينة الواقعة على حد الخليج العربي يختصر العالم بأسره.. عالم زاخر بالنشاطات والفعاليات الممتدة ليلاً ونهاراً... التي تحمل جانبا ساحرا جذابا.. لكنها تحمل في الوقت ذاته مشكلة عويصة تعاني منها مدينة دبي، وهي الازدحام.. فاستحقت لقب المدينة دائمة الازدحام التي لا تنام.

ومن هنا يأتي التساؤل: ما أسباب انتشار ظاهرة الازدحام البشري والمروري في مدينة دبي؟ وما الطرق يمكن من خلالها القضاء على تلك الظاهرة؟

مجلة "إيكونوميست" العالمية، كشفت عن تحول مدينة دبي إلى المركز المالي الأكثر أهمية في العالم العربي، بالإضافة إلى احتلالها المركز الأول إقليمياً والتاسع عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، ما جعلها المدينة الأكثر تفضيلا للمستثمرين العرب والأجانب على حد سواء في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وعلى أرض دبي يقع الميناء الأكبر والأفضل في منطقة الشرق الأوسط على مدى ٢٤ عاما على التوالي، فضلا عن تصدره المركز التاسع عالميا من حيث الإشغال، ميناء جبل علي، وهي أسباب ساهمت في انتشار ظاهرة الازدحام التي ضربت المدينة خلال السنوات الماضية.

صحيفة "الإندبندنت" البريطانية كشفت عن احتلال دبي المركز الرابع في قائمة أكثر المدن زيارة حول العالم بأكثر من 16 مليون سائح سنويا، وهو عدد في تزايد، ويعد من الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الازدحام.