شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: عمران خان بحث مع ترمب أزمة كشمير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (إسلام آباد)
أفاد وزير الخارجية الباكستاني بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول مخاوفه بشأن الوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها مع الهند، قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي خلال مؤتمر صحفي «اليوم تحدث خان إلى الرئيس ترمب. تم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة وخصوصا الوضع في كشمير المحتلة».
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