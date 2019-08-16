شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شقيق زعيم «طالبان» الأفغانية بانفجار مسجد في باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (إسلام آباد)

أعلن مصدران من حركة طالبان، أن شقيق زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين 4 أشخاص على الأقل قتلوا في تفجير وقع اليوم (الجمعة) في مسجد جنوب غرب باكستان.

ويقع المسجد على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

وقال أحد المصدرين إن حفيظ أحمد الله هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة.