شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة تقتل 4 في مسجد جنوب غرب باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كويتا/باكستان)

أعلنت الشرطة أن 4 أشخاص قتلوا بينما أصيب أكثر من 20 اليوم (الجمعة) بانفجار استهدف مسجدا في جنوب غرب باكستان مضيفة أن عدد القتلى قد يرتفع.

وذكرت الشرطة أن إمام المسجد، الواقع على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا، قُتل في الانفجار.

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وقال عبدالرزاق تشميا قائد شرطة كويتا «نُفذ الانفجار بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام».

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقُتل 5 أشخاص منهم اثنان من أفراد الأمن وأصيب 27 آخرون بانفجار قرب مركز للشرطة في كويتا في يوليو بعد أسبوع من انفجار مماثل أسفر عن مقتل شخصين.