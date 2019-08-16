النشرة: اشتباكات بين الجيش السوري وجبهة النصرة بريف اللاذقية الشمالي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "تدور ​اشتباكات​ عنيفة بين ​الجيش السوري​ و"​جبهة النصرة​" من جهة اخرى على محور الكبينة بريف ​اللاذقية​ الشمالي بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف على محاور تحرك الجبهة ينفذه الجيش السوري كما تدور اشتباكات بين الجيش والنصرة في محيط بلدة "ركايا" جنوب ​محافظة إدلب​ حيث يواصل الجيش عملياته العسكرية على عدة محاور في ارياف حماه وادلب واللاذقية".

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