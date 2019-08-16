وول ستريت جورنال: ترامب مهتم بشراء غرينلاند" أكبر جزيرة في العالم

أفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية بأن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ مهتم بشراء غرينلاند" أكبر جزيرة في ​العالم​"، مشيرةً إلى أن "ترامب سألهما رفقة مستشارين آخرين خلال نقاشات عابرة، عما إذا كان أي تحرك من هذا القبيل ممكنا".

ولفتت إلى أن "ترامب كان يتابع باهتمام الحديث عن موارد غرينلاند وأهميتها الجيوسياسية"، مشيرةً إلى أن "ترامب طلب من مستشاره القانوني في ​البيت الأبيض​ النظر في الفكرة".

وأشارت إلى أنه "من غير الواضح كيف تتمكن ​الولايات المتحدة​ من شراء غرينلاند، التابعة للدانمارك، والتي تتمتع بحكم ذاتي".