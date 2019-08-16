مسؤول روسي: المسار الثنائي بين باكستان والهند هو الأفضل لكشمير

شدد نائب المندوب الروسي لدى ​الأمم المتحدة​ ديميتري بولنسكي على أن "المسار الثنائي بين ​باكستان​ و​الهند​، هو الطريق الأفضل لحل الخلافات بين البلدين بشأن إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه بينهما".

والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة ​نيودلهي​ من كشمير ​احتجاجات​ واسعة ضد ​الحكومة​ الهندية، أمرت على إثرها السلطات، المواطنين بالتزام منازلهم.

وجاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 آب مادتين ب​الدستور​ تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.