مسؤول روسي: المسار الثنائي بين باكستان والهند هو الأفضل لكشمير

شدد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بولنسكي على أن "المسار الثنائي بين باكستان والهند، هو الطريق الأفضل لحل الخلافات بين البلدين بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما".
والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات، المواطنين بالتزام منازلهم.
وجاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 آب مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
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