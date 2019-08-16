الدفاع الايرانية: منظومة "باور 373 " الإيرانية للدفاع الجوي أصبحت جاهزة

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الايرانية أن "​منظومة​ "باور 373" الصاروخية والتي تعرف بـ "منظومة إس-300 الإيرانية"، أصبحت جاهزة للتسليم الى ​القوات المسلحة​"، مشيرةً إلى أن "منظومة "باور 373" الصاروخية إيرانية الصنع التي يصل مداها الى أكثر من 200 كم وتحلق على إرتفاع 27 كم، تتمتع بميزات تفوق نظيرتها الروسية "إس- 300".

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