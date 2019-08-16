مسؤول في "قسد": لا علاقة بين ملفي شرق الفرات ومنبج

لفت القائد العام ل​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" مظلوم عبدي إلى ان "قسد" نفذت التزاماتها بموجب اتفاق منبج"، مشددا على أن "ما يجري شرق الفرات لا علاقة له بملف منبج"، مشيراً إلى ان "ملف منبج انتهى وأغلق، قال إن قوات سوريا الديمقراطية التزمت ببنود الاتفاق الموقع بين ​الولايات المتحدة​ و​تركيا​".

وأشار إلى أنه "بعد شهرين من تحرير منبج، سحبنا جميع قواتنا من المدينة، لكن الأمر الذي أربك العدو ولم يكن يتوقعه، هو أن أعدادا كبيرة من المقاتلين الذي نشأوا على مبادئ بادروا إلى تقوية مجلس منبج العسكري، وتمكنوا من ملء الفراغ بعد انسحاب "قسد"، مشددا على أن "تركيا هي التي لم تلتزم بالاتفاق حول منبج".

وأفاد بأن "ما يجري شرق الفرات لا علاقة له بملف منبج"، مؤكدا "أنها تشهد حالة استقرار والأهالي يديرون شؤونهم بأنفسهم".