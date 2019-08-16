لفت القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي إلى ان "قسد" نفذت التزاماتها بموجب اتفاق منبج"، مشددا على أن "ما يجري شرق الفرات لا علاقة له بملف منبج"، مشيراً إلى ان "ملف منبج انتهى وأغلق، قال إن قوات سوريا الديمقراطية التزمت ببنود الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وتركيا".
وأشار إلى أنه "بعد شهرين من تحرير منبج، سحبنا جميع قواتنا من المدينة، لكن الأمر الذي أربك العدو ولم يكن يتوقعه، هو أن أعدادا كبيرة من المقاتلين الذي نشأوا على مبادئ بادروا إلى تقوية مجلس منبج العسكري، وتمكنوا من ملء الفراغ بعد انسحاب "قسد"، مشددا على أن "تركيا هي التي لم تلتزم بالاتفاق حول منبج".
وأفاد بأن "ما يجري شرق الفرات لا علاقة له بملف منبج"، مؤكدا "أنها تشهد حالة استقرار والأهالي يديرون شؤونهم بأنفسهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في "قسد": لا علاقة بين ملفي شرق الفرات ومنبج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.