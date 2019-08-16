سلطات كوريا الشمالية: لا نية لاستئناف الحوار مع كوريا الجنوبية

أعلنت سلطات ​كوريا الشمالية​ أنها "غير مستعدة لاستئناف الحوار ​كوريا الجنوبية​ مرة أخرى"، واصفة تلك التوقعات بـ"الوهم".

وأكد متحدث باسم لجنة الشمال لإعادة التوحيد السلمي للكوريتين أن "سلطات كوريا الجنوبية تتوهم بأن مرحلة المحادثات ستنطلق تلقائيًا تمامًا عندما تنتهى المناورات العسكرية المشتركة، وترغب سيوول في الاستفادة من المحادثات المستقبلية بين كوريا الشمالية و​الولايات المتحدة​، ولكن من الأفضل لها التخلي بسرعة عن مثل هذه الرغبات التي طال أمدها ومن الصعب تحقيقها".

وردا على المناورات العسكرية المشتركة وخطة الدفاع متوسطة المدى التي أعلنتها ​وزارة الدفاع​ الكورية الجنوبية مؤخرا، لفت المتحدث باسم لجنة الشمال الى أنه "من الواضح أن جميع هذه الأشياء تهدف إلى تدميرنا، وتجعلنا نشكك في مدى صواب تفكير من يدعو لإجراء الحوار بين الكوريتين".