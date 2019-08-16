الكرملين: العمل جار على توريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400" إلى أنقرة

أعلن مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​، أن "​روسيا​ و​تركيا​ تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون العسكري بينها توريد مقاتلات "سو-35" والدفعة الثانية من ​صواريخ​ "إس-400"، مشيراً إلى أنه "يتم الآن دراسة مسألة تزويد تركيا بالدفعة الثانية من أنظمة ​الصواريخ​ "S-400" في إطار الاتفاقات الحالية، والتي يتم تنفيذها بشكل نشط".

ولفت إلى أن "روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون التقني العسكري، ولن أتحدث عن موضوع المقاتلات".