طائرة تجسس أميركية تحلق حول مقاطعة كاليننغراد أقصى غرب روسيا

أفاد موقع "بلان رادار" المتخصص فى رصد حركة الطيران، أن "​طائرة​ تجسس عسكرية أميركية نفذت تحليقا استطلاعيا في الأجواء الدولية حول مقاطعة كاليننغراد في أقصى غرب ​روسيا​". وأشار الموقع الى أن "طائرة ​التجسس​ الإلكتروني الأميركية"Boeing RC-135V " التي تحمل رقم "64-14846" كانت أقلعت من قاعدة ميلدنهول البريطانية، ونفذت تحليقا حول حدود كاليننغراد في أجواء بحر البلطيق و​بولندا​ و​ليتوانيا​".

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