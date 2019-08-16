مقتل 21 مسلحًا من حركة الشباب جنوبي الصومال

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 21 مسلحا على الأقل من حركة "الشباب" الصومالية، في غارة جوية بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد"، موضحةً أن "​القوات​ الصومالية مدعومة من بعثة الاتحاد الإفريقي شنت غارتين جويتين على قواعد لحركة "الشباب" في بلدتي مبارك وجنالي جنوبي البلاد".

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