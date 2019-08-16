مقتل 21 مسلحًا من حركة الشباب جنوبي الصومال

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل 21 مسلحا على الأقل من حركة "الشباب" الصومالية، في غارة جوية بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد"، موضحةً أن "القوات الصومالية مدعومة من بعثة الاتحاد الإفريقي شنت غارتين جويتين على قواعد لحركة "الشباب" في بلدتي مبارك وجنالي جنوبي البلاد".
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