عودة الزعيم الشيعي ابراهيم زكزكي إلى نيجيريا بعد تلقيه العلاج في الهند

عاد الزعيم النيجيري الشيعي ابراهيم زكزكي المحتجز منذ عام 2015، الّذي سَمح القضاء بسفره إلى الهند لتلقي العلاج، إلى بلاده.
وزكزكي الّذي هو مؤسّس "الحركة الإسلامية في نيجيريا"، موقوف مع زوجته زينة ابراهيم منذ كانون الأول 2015، بتهمة تتعلّق بـ"الإرهاب"، بعد قمع تظاهرة أدّت إلى مقتل المئات.
يُذكر أنّ الزوجين كانا قد غادرا نيجيريا يوم الإثنين، بعد أن سمحت محكمة بالسفر للخارج لتلقّي العلاج تحت إشراف الحكومة النيجيرية. ولفتت السلطات النيجيرية إلى أنّ زكزكي سيمثل أمام محكمة بعد عودته من الهند.
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