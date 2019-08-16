الجيش الأميركي: شن حملة أمنية ضد خلايا "داعش" النائمة في نينوى

أعلنت ​القيادة​ الوسطى في ​الجيش الأميركي​ عن "شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" في مدينة ​محافظة نينوى​ التي كان يسطير عليها التنظيم سابقا"، مشيرةً إلى أن "جنودا أميركيين من ​اللواء​ القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع ل‍ـ"داعش" قرب مطار القيارة، جنوبي محافظة نينوى للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي".

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