رويترز: ناقلة النفط الإيرانية بدأت تتحرك بعد قرار حكومة جبل طارق بالإفراج عنها

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بان "ناقلة ​النفط​ الإيرانية بدأت تتحرك بعد قرار ​حكومة​ ​جبل طارق​ بالإفراج عنها".

يذكر أن سلطات جبل طارق افرجت بالأمس عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" بعد احتجازها أكثر من أربعين يوما للاشتباه في نقلها نحو مليوني برميل من النفط الخام لسوريا.

وعلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، معتبرا إن "الإفراج عن الناقلة الإيرانية في جبل طارق يؤكد فشل القرصنة الأميركية".