رويترز: قنوات سرية للاتصال بين إيران وأميركا لتعزيز التعاون في أفغانستان

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن هناك قنوات سرية للاتصال بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة​ لتعزيز التعاون في ​أفغانستان​، رغم الاختلاف بينهما في مجموعة كبيرة من الملفات"، مشيرةً إلى أنه "بينما يسعى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى إخراج ​واشنطن​ من أطول حرب خاضتها بلاده، ذكرت المصادر أن وسطاء كانوا ينقلون الرسائل سرا بين واشنطن و​طهران​ منذ شهور على أمل تشجيع الجهتبن على التحاور في الشأن الأفغاني، في وقت يتزايد فيه العداء بينهما بسبب مجموعة من القضايا".

ولفتت إلى أن "أفغانستان أحد الساحات التي توجد فيها أرضية مشتركة" بين طهران وواشنطن".