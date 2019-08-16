زغيب ناشد وزير المال الاسراع في صرف مستحقات موظفي مستشفى بعلبك الحكومي

ناشد المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ في تصريح له وزير المالية ​علي حسن خليل​، "الاسراع في صرف مستحقات موظفي ​مستشفى​ ​بعلبك​ الحكومي، لأن وضعهم الاقتصادي لا يحتمل ورواتبهم المستحقة لم تصرف منذ أشهر".

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