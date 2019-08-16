النشرة: الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق شب في خراج بلدة القبيات

علمت "​الخليج 365​" بأن "عناصر ​الدفاع المدني​ عملوا على إخماد حريق اندلع في احراج الصنوبر في خراج بلدة القبيات- حي القطلبة بالقرب من مظفن قائد ​الجيش​ السابق العماد ​ابراهيم طنوس​، واتى الحريق على مساحة من الاشجار الحرجية"، مشيرةً إلى أن "عناصر الدفاع المدني والاهالي يعملون على تبريد موقع الحريق مخافة تجدده".

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