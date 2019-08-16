لفتت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​، بعد زيارتها رئيس غرفة ​طرابلس​ و​الشمال​ ​توفيق دبوسي​، في مكتبه في الغرفة، إلى "أنّني ازددت قناعةً بأنّ المرتكزات الأساسيّة الّتي يستند عليها مشروعكم التطويري الاقتصادي الوطني في ​لبنان​ من طرابلس الكبرى، سيكون له آثار كبرى على مختلف الصعد الإجتماعيّة والإقتصاديّة، وسيفتح الآفاق واسعة أمام مختلف الإستثمارات اللبنانيّة والعربيّة والدوليّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي لدبوسي: مشروعكم الاقتصادي سيفتح الآفاق واسعة أمام مختلف الإستثمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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