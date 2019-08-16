مسيرات بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صور احتجاجا على قرار أبو سليمان

نفذ عددا من ​اللاجئين الفلسطينيين​ في ​المخيمات الفلسطينية​ في صور مسيرات احتجاج على قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ومطالبين ​الحكومة اللبنانية​ بالتراجع عن هذا القرار.

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