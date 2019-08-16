أهالي المنية اعتصموا أمام معمل دير عمار للمطالبة بالتغذية 20 ساعة يوميا

اعتصم أهالي ​المنية​ أمام معمل كهرباء ​دير عمار​، للمطالبة بالتغذية 20 ساعة من 24 يوميًّا. كما شهد المعمل وقفة إحتجاجية بدعوة من فعاليات المنية- ​البداوي​ ورؤساء البلديات، استنكارًا لـ"التعامل الجائر من "​مؤسسة كهرباء لبنان​" بحقّ الأهالي، ونقض الاتفاق الّذي يقضي بالاستفادة من 20 من أصل 24 ساعة، نظرًا لوجود المعمل ضمن هذه المناطق".

وأعرب رئيس "المركز الوطني" ​كمال الخير​ أثناء الاعتصام، عن "الإلتزام بقضايا الناس وحقّهم بأن يحصلوا على أبسط حقوقهم بالكهرباء"، مشدّدًا على "ضرورة إيجاد حلّ مستدام ل​أزمة الكهرباء​ في المنية البداوي والمناطق المستفيدة من الاتفاق".

من جهته، أوضح رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي، "أنّنا لا نطالب بالتغذية 24 ساعة وهو حقّ، ولم نطالب بإعفاء الأهالي من دفع المستحقات، بل جلّ ما نطالب به هو الالتزام بالاتفاق السابق مع المؤسسة، وتغذية المناطق المتضرّرة من المعمل 20 من أصل 24 ساعة".

بدورهما، طالب رئيسا بلديتي البداوي ​حسن غمراوي​، ومركبتا بسام عطية، بـ"حلّ جذري لأزمة الكهرباء والالتزام بالاتفاق السابق مع الأهالي".

كما أكدّ الحاضرون أنّ "وقوع المعمل بأطراف بلدتهم جعلهم يدفعون إضافة إلى الفاتورة الماليّة، فاتورة صحيّة تتمثّل بالعديد من ​الأمراض​ الناتجة عن التلوّث الّذي يصيب الهواء، وخصوصًا أنّ المعايير العالميّة غير مُحترمة في المعمل". وناشدوا المعنيين بـ"ضرورة أن تحظى المنية - البداوي ودير عمار وكلّ القرى المجاورة ل​معمل دير عمار​، بحصّة أكبر من الكهرباء الّتي ينتجها المعمل اسوة بكلّ القرى الّتي يكون على أطرافها معمل توليد للكهرباء، وعلى هذا الأساس من حقّنا أن نحصل على 20 ساعة كهرباء في اليوم كحد أدنى".