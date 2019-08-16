النشرة: تشييع الناشط الإسلامي محمد توفيق لطفي الذي قتل في عين الحلوة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه جرى تشييع الناشط الإسلامي محمد توفيق لطفي الملقب "ابو جندل" الذي قتل في إطلاق نار في "حي السكة" في تعمير عين الحلوة منذ ايام.
وقد انطلق موكب التشييع من مسجد "زين العابدين" في منطقة "الطوارئ" المحاذية للتعمير ، صعودا إلى الشارع الفوقاني، وصولا إلى مقبرة عين الحلوة الجديدة في "درب السيم"، حيث وروى جثمانه الثرى، وسط مشاركة لافتة من عصبة الانصار الاسلامية.
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