النشرة: تشييع الناشط الإسلامي محمد توفيق لطفي الذي قتل في عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه جرى تشييع الناشط الإسلامي ​محمد توفيق​ لطفي الملقب "ابو جندل" الذي قتل في ​إطلاق نار​ في "حي السكة" في تعمير ​عين الحلوة​ منذ ايام.

وقد انطلق موكب التشييع من مسجد "زين العابدين" في منطقة "الطوارئ" المحاذية للتعمير ، صعودا إلى ​الشارع الفوقاني​، وصولا إلى مقبرة عين الحلوة ​الجديدة​ في "​درب السيم​"، حيث وروى جثمانه الثرى، وسط مشاركة لافتة من ​عصبة الانصار الاسلامية​.