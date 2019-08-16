حقوقى: الإخوان تعتمد على تمويلات مشبوهة لشن حملات تحريضية ضد مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن جماعة الإخوان تعمل بشكل كبير على تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولى على المستوى السياسي والإعلامي والحقوقي، مستخدمة طرق غير مشروعة من خلال تمويلات مشبوهة .
وأشار رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات جماعة الإخوان وتوصيل الصورة الحقيقية للجماعة الإرهابية من خلال فضح ممارسات الجماعة وتنفيذها لعمليات إرهابية في مصر وإبراز الوجه القبيح للجماعة.
ولفت أيمن نصرى إلى أن الجماعة دائما ما تحاول تقديم نفسها على أنها جماعة مسالمة جري التنكيل بها بعد 30 يونيو وتسعي لاستعادة حقوقها بشكل سلمي وهو ما يتطلب تحرك كثيف على مختلف المستويات لتوضيح الصورة للمجتمع الدولي والذي أصبح على وعي كبير بخطورة هذه الجماعة ولكن الأمر مازال يحتاج إلي مزيد من التحركات من الداخل إلى الخارج.
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