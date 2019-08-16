نجم منتخب الجزائر يقترب من فريق جديد

أيمن عنبر – صحفي متدرب

بات النجم الجزائري “آدم وناس”، لاعب نابولي الإيطالي، قريبا من الإلتحاق بصفوف نادي نيس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد ، مع إمكايية شراء عقده نهائيا في الموسم المقبل مقابل مبلغ 20 مليون يورو.

و حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن المفاوضات بين ناديي الجنوب الإيطالي والفرنسي بخصوص هذه الصفقة أحرزت تقدما ملموسا ، وذلك عن طريق زميله يوسف عطال الذى نجح فى اقناعه للانضمام على سبيل الإعارة، الا أن فريق نابولى الإيطالي يرفض التفريط فى وناس فى الوقت الحالى، نظرا لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة.

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وسبق لناديي ليل الفرنسي وكالياري الإيطالي أن أبديا رغبتهما في الفوز بخدمات الأخير دون أن ينجحا في خطف الموهبة الجزائرية .

و جدير بالدكر أن المهاجم الجزائري قد خطف الأضواء في الدوري الفرنسي، وبالتحديد في فترة لعبه مع بوردو ما بين سنتي 2015 و2017، كما يملك وناس في رصيده 49 مباراة في “الليغ 1″، مسجلا خلالها 8 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسمة .

وتألق في مشاركته الأخيرة مع منتخب الجزائر في منافسات كأس أمم أفريقيا، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا خلال المباريات الثلاث التي شارك فيها.