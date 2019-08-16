فرقة الدراجين تطلق النار على شخص رشقها بالحجارة بالقنيطرة

اضطرت دورية لشرطة الدراجيين تابعة لولاية أمن القنيطرة لاستعمال سلاحها الوظيفي، منتصف نهار اليوم الجمعة، وذلك لتوقيف جانح من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير قوية وعرض حياة موظفي الشرطة لتهديد جدي وخطير بالشارع العام.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية شرطة الدراجيين كانت تباشر مهامها بحي الأمل بمدينة القنيطرة عندما أثار انتباهها المشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، وهو في حالة تخدير متقدمة وفي ظروف من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بعدما رشقها بالحجارة، متسببا في إصابة أحدهما بجروح، وهو ما اضطره لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، ورصاصة ثانية أصابت المشتبه به في أطرافه السفلى.

وحسب البلاغ، فقد تم نقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.