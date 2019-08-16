بعد أشهر من الزواج.. بوطازوت تستعد لمرحلة الأمومة

تستعد الفنانة المغربية دنيا بوطازوت، لمرحلة مهمة من حياتها وهي مرحلة الأمومة، إذ أعلنت أنها حامل في شهورها الأولى، وذلك بعد فترة قصيرة من زواجها.

وتلقت بوطازوت خبر حملها مؤخرا، بعد أشهر قليلة من الاحتفال بزفافها من مستثمر مغربي في البرتغال.

واحتفلت دنيا بوطازوت شهر أبريل الماضي، بحفل زفافها الثاني بمدينة سلا، وسط حضور فنانين من بينهم الفنان محمد الغاوي، ومحمد الريفي، وحسن ميكيات، والكوميدي محمد كاما.