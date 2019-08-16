نجوم مغاربة يحملون مشعل كرة القدم المغربية في الدوري الألماني

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم، للدوران اليوم الجمعة، حيث يستقبل بايرن ميونخ حامل اللقب في النسخ السبع الأخيرة ضيفه هيرتا بيرلين، بملعب آليانز أرينا، وعينه على بداية مثالية على غرار المواسم الماضية.

ومن المنتظر أن تشهد “البوندسليغا” هذا الموسم، مواصلة اللاعبين المغاربة الذي ينشطون مع الأندية الألمانية، تألقهم، بالإضافة إلى بزوغ أسماء جديدة تحمل مشعل الكرة المغربية في ملاعب ألمانيا.

ويأتي أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد الإسباني المعار لبروسيا دورتموند، في مقدمة أسماء اللاعبين المغاربة المتوقع، أن يبصموا على أداء جيد في النسخة الجديدة من الدوري الألماني.

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ويلعب صاحب 20 عاما؛ موسمه الثاني على التوالي رفقة الفريق الأصفر، إذ ظهر بمستوى جيد الموسم المنقضي، بمشاركته في 28 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها ثلاثة أهداف، وصنع سبعة لزملائه.

وستكون أنظار الجمهور المغربي مسلطة أيضا، على غريم دورتموند، شالكه 04، الذي يلعب في صفوفه الثنائي المغربي أمين حارث، ونسيم بوجلاب، حارث الذي شارك الموسم الماضي في 25 مباراة، سجل فيها هدفا وحيدا وصنع ثلاثة أخرى، أعطى إشارات قوية خلال الفترة الإعدادية للأزرق الملكي، أنه سيظهر بمستوى غير الذي أبان عنه السنة الماضية.

وما قيل عن صاحب 22 عاما، يقال على زميله بوجلاب لاعب خط الوسط الشاب، سيما وأن البالغ من العمر 20 ربيعا، قدم أوراق اعتماده خلال المرحلة التحضيرية للموسم القادم، مما ينذر أن بوجلاب سيتجاوز سقف 8 مباريات التي خاضها مع شالكه في النسخة الأخيرة من “البوندسليغا”.