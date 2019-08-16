الداخلية تعلن تنفيذ حملة ضد العمال الاجانب المخالفين لشروط الاقامة وتعتقل عددا منهم

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، تنفيذ حملة ضد العمال الاجانب المخالفين لشروط الاقامة في العراق، فيما اكدت اعتقال عدد منهم. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ياسين الياسري والمتضمن إبعاد البنغلادش المخالفين لشروط الإقامة أجرت مديرية شؤون الإقامة هذا اليوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/٨/١٦ وباشراف اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير شؤون الإقامة العميد قصي صبيح حملة تفتيشية استناداً للمادة ٢٥ من قانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ في مناطق بغداد".



واضافت الوزارة، أنه "تم القبض على المخالفين لشروط الإقامة من البنغلادش وسيتم إبعادهم من أراضي جمهورية العراق وفق الشروط القانونية".

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