المئات يتظاهرون في ساحة التحرير دعما للجيش العراقي

وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من المواطنين تجمعوا، اليوم، في ساحة التحرير وسط بغداد، للتظاهر دعماً للجيش العراقي.

وأضاف أن المتظاهرين نددوا بكل من اساء للقوات الامنية.

وقطعت القوات الأمنية في وقت سابق من ، اليوم الجمعة، الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير لحماية المتظاهرين.

