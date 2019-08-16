مصر.. أب يذبح أبنتيه لشكه في سلوكهما

أقدم مواطن مصري، على ذبح ابنتيه بمدينة الحوامدية في الجيزة وألقى بجثتيهما في الشارع، فيما أدعى ان قتله لهما جاء نتيجة شكه في سلوكهما". وذكر موقع "صدى البلد"، ان "الشرطة المصرية تلقت إخطاراً بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما".



وأضاف أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الذي تبين أنه في عقده السابع وأن ابنتيه في العشرينات من عمرهما، وادعى قتلهما لشكه في سلوكهما وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق".



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