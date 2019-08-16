الطيران المدني: مطاراتنا المحلية أعدت خطة متكاملة للتفويج العكسي للحجاج العراقيين

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الجمعة، اعداد المطارات المحلية العاملة في البلاد خطة عمل متكاملة بهدف التفويج العكسي بعد أكمال مناسك الحج للحجاج العراقيين لهذا العام.



وأشارت السلطة الى أن "التنسيق العالي بين سلطة الطيران المدني العراقي ونظيرتها السعودية، وكذلك الهيئة العليا للحج والعمرة والخطوط الجوية العراقية والجهات العاملة في المطارات العراقية كان له الدور الأبرز في إنجاح خطة التفويج للديار المقدسة، حيث ستعمل تلك الجهات بنفس الروحية والهمة العالية في التفويج العكسي للحجيج العراقيين" .

واضافت السلطة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "سيكون يوم غد السبت الموافق 2019/8/17 ، إنطلاق أولى الرحلات العكسية من مطارات المملكة العربية السعودية باتجاه المطارات العراقية وبمعدل (6) رحلات يومياً" .وأشارت السلطة الى أن "التنسيق العالي بين سلطة الطيران المدني العراقي ونظيرتها السعودية، وكذلك الهيئة العليا للحج والعمرة والخطوط الجوية العراقية والجهات العاملة في المطارات العراقية كان له الدور الأبرز في إنجاح خطة التفويج للديار المقدسة، حيث ستعمل تلك الجهات بنفس الروحية والهمة العالية في التفويج العكسي للحجيج العراقيين" .

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