نصر الله: حرب تموز 2006 كانت مكملة للغزو الأميركي للعراق وأفغانستان

وقال نصر الله في كلمة له خلال الذكرى الـ13 لحرب تموز 2006، إن "حرب تموز 2006 لم تكن إسرائيلية فقط بل إسرائيل كانت مجرد أداة فيها"، مبيناً أن "الحرب كانت حرباً مكملة للغزو الأميركي لأفغانستان والعراق".وأضاف أن "ما تحقق هو نتيجة العمل الدؤوب لتطوير الامكانات على كافة الصعد لنكون في اعلى جهوزية"، موضحاً أن "الإسرائيلي كان سيكتفي برد الفعل في اليوم الأول لأسر الجنديين لكن أميركا أوصلته إلى الحرب".

ولفت نصر الله، إلى أنه "من أهداف الحرب اسقاط المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ونظام الأسد وعزل إيران"، متابعاً أن "حرب تموز 2006 توقفت لسبب وحيد هو إدراك الأميركي والإسرائيلي لفشلهما".

وأكد ان "بعض القادة الجهاديين رفضوا وقف اطلاق النار لانهم كانوا واثقين من تحقيق نتائج مذهلة"، لافتاً إلى أن "الوضع الانساني والاجتماعي في عدوان تموز 2006 فرض علينا القبول بوقف الحرب".