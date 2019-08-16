اوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في منفذ أم قصر الشمالي، إذ أسفرت العمليَّة عن ضبط ثلاثة موظفين متلبسين بجريمة الرشوة.
وتابعت الدائرة أن "عمليات المراقبة والتحري التي أجرتها المديريَّة قادت إلى ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، إذ تم سوقهم بصحبة المبرزات الجرميَّة إلى قاضي التحقيق الخفر الذي قرَّر توقيفهم لحين عرضهم على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقهم".
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت عن تنفيذها عدة عمليات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي بالبصرة، كان آخرها في الأول من الشهر الجاري، إذ تمكّنت من ضبط سيَّاراتٍ مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ، إضافة إلى سيَّاراتٍ مُختلفة الأنواع والموديلات متروكة منذ سنواتٍ في الميناء.
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة توضح تفاصيل ضبطها موظفين متلبسين بالرشوة في منفذ أم قصر الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.