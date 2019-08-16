مكتبه ينفي تصريحات نسبت لبارزاني بشأن استعداده لعقد مصالحة بين حزب العمال وتركيا

نفى كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة، تصريحات نسبت لمسعود بارزاني بشأن استعداده لعقد مصالحة بين حزب العمال وتركيا.

وقال محمود في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام تناولت خبراً مفاده ان مسعود بارزاني المح اثناء زيارته لبعض القرى المتاخمة للحدود مع تركيا بانه (مستعد لعقد مصالحة بين حزب العمال وتركيا من أجل حقن الدماء الكردية وتجنيب منطقة كردستان مزيداً من الصراع)".



وأضاف أن "الخبر عارِ عن الصحة تماماً، وان بارزاني لم يذكر في حديثه اي شيء من هذا القبيل"، مبيناً أن "تلك الوسائل اعتمدت على مصدر نكرة غير صحيح مفبركة اخبار وهمية لا اساس لها من الصحة".