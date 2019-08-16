اغلاق جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد، تزامنا مع توافد عدد من المواطنين الذين يعتزمون التظاهر في الساحة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات الجيش والشرطة المتواجدة في الموقع قامت بغلق جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك الاجراء يأتي تزامنا مع توافد اعداد من المواطنين الذين يرومون التظاهر في الساحة".



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