مقتل 4 وإصابة 20 في انفجار مسجد جنوب غربي باكستان

قالت الشرطة الباكستانية، إن 4 أشخاص قتلوا، بينما أصيب أكثر من 20 الجمعة في انفجار استهدف مسجدا جنوب غربي باكستان.

وقال عبدالرزاق تشميا قائد شرطة كويتا، إن إمام المسجد، الواقع على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا، قُتل في الانفجار، مشيرا إلى أن "الانفجار نفذ بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام".

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ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب، حيث ينشط عدد من الجماعات الإرهابية.

وأفاد شفقة جانجوا المسؤول في الشرطة لرويترز بأن عدد من المرجح أن يرتفع نظرا لأن إصابات بعض الضحايا بالغة.



وقُتل 5 أشخاص منهم اثنان من أفراد الأمن وأصيب 27 آخرون في انفجار بالقرب من مركز للشرطة في كويتا في يوليو/تموز الماضي بعد أسبوع من انفجار مماثل أسفر عن مقتل شخصين.