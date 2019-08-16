سلاح الجو الليبي يدمر هناجر الطيران التركي المسير بـ"زوارة"

استهدف سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، فجر الجمعة، عدة مواقع للطيران التركي المسير الداعم لمليشيات طرابلس بمطار زوارة.

وأوضح بيان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الضربات استهدفت أحد الهناجر التي تؤوي الطائرات التركية المسيّرة.

وتابع البيان أن سلاح الجو وجه ضربة أخرى إلى هناجر تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش بنحو 1.5 كم (تبعد عن زوارة 35 كم غرباً).



وجدد الجيش الليبي تأكيده على أن أي مكان يتعامل مع جهة أجنبية لاستهداف قواته يعد هدفا مشروعا للقوات الجوية.

وكان سلاح الجو الليبي استهدف، الخميس، ودمر طائرات تركية مسيرة وغرفة تحكم تستخدمها المليشيات في قصف مواقع للجيش بمطار زوارة الذي يبعد عن العاصمة الليبية طرابلس نحو 127 كم.

كما دمرت الضربة مخزن ذخيرة للطائرات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي خسائر بشرية نتيجة الضربة نظرا لتوقيتها.

الموقف القتالي

وفيما يخص الموقف التعبوي والقتالي بأنحاء البلاد أوضح المنذر الخرطوش مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي أن "الوحدات العسكرية أوضاعها ممتازة ومعنوياتها عالية تعانق السماء".

وكشف عن حدوث مناوشات بمحاور وادي الربيع وعين زارة في أوقات مختلفة حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس، مؤكدا أن الوضع بشكل عام تحت السيطرة.

وأشار الخرطوش إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ ضربات متتالية في عدة مناطق منها العزيزية، أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المليشيات.

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وحول الأوضاع بالجبهة الجنوبية أوضح أن سلاح الجو الليبي تمكن من تدمير عدد من آليات المعارضة التشادية جنوب غربي "تراغن" بمنطقة "فنقل" التي تبعد عن "مرزق" 33 كيلومترا، وعلى مسافة 14 كيلومترا عن "تراغن".

وتابع أن الضربات الجوية تأتي بالتزامن مع تحركات القوة البرية للجيش الليبي لتطهير وتأمين جنوب مرزق والمناطق المحيطة بها.





مكافحة الإرهاب

كما أكدت غرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن عناصر الغرفة الأمنية بصبراتة داهموا إحدى الاستراحات بالمدينة، وتم القبض على خلية إرهابية.

وأشار البيان إلى أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على كل عناصر الخلية الإرهابية التي كانت بداخل الاستراحة.

وفي الوقت ذاته، قام عدد من عناصر المليشيات التابع لحكومة الوفاق غير الدستورية بتدمير وحرق عدد من منازل منتسبي القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وبدأت العمليات النوعية للجيش الليبي باستهداف غرف عمليات انطلاق الطائرات التركية المسيرة، التي تعتمد عليها المليشيات للتجسس واستهداف مواقع الجيش، منذ يوليو/تموز الماضي.

وفي 4 يوليو/تموز الماضي، أعلن الجيش الليبي تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

وكانت المليشيات تعتمد على مطار معيتيقة بالأساس في انطلاق طائراتها لاستهداف مواقع الجيش الليبي في محاور القتال حول العاصمة، خاصة أنه أقرب المطارات لمواقع الجيش بطرابلس.

وبعد استهداف غرفة عمليات معيتيقة بنحو 3 أسابيع، استهدف سلاح الجو للجيش الليبي أهدافا عسكرية بمدينة مصراتة، من بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.